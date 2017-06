Probender Schauspieler löst Terroreinsatz aus

Der Bahnmitarbeiter wollte kein Risiko eingehen, wie die Staatsbahn SNCF am Mittwochabend bestätigte. Der TGV- Schnellzug wurde am Bahnhof der südfranzösischen Stadt Valence gestoppt, Polizisten nahmen den Mann fest. Erst im Kommissariat wurde das Missverständnis aufgeklärt.

Toilette als Proberaum benutzt

Der Schauspieler hatte die Reisezeit nutzen wollen, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. Um seinen Text ungestört von den anderen Passagieren lernen zu können, wählte er die Zugtoilette als Proberaum.

Foto: AFP

Frankreich immer wieder von Anschlägen erschüttert

In Frankreich liegen die Nerven blank. Seit Anfang 2015 wurde das Land von einer Reihe islamistischer Anschläge mit insgesamt 239 Toten erschüttert. Ständig herrscht Sorge vor neuen Attacken. Im August 2015 eröffnete ein Islamist in einem Schnellzug von Brüssel nach Paris das Feuer. Zufällig mitreisende US- Soldaten konnten den Angreifer aber überwältigen.

Foto: APA/EPA/CHRISTINA CATHLEEN COONS