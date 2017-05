Prinz Philip geht mit 96 Jahren in Pension

Im Sommer werde der der 95- Jährige, der im Juni 96 Jahre alt wird, noch alle Termine, die bereits fixiert waren, absolvieren. Danach übernehmen andere Mitglieder des Königshauses seine Aufgaben. Die Königin selbst werde ihren Verpflichtungen weiter nachkommen wie bisher.

Zuvor hatte es große Aufregung in sozialen Medien gegeben, weil der Mitteilung ein überraschendes Mitarbeitertreffen im Palast vorausgegangen war.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip Foto: face to face

"Königin und Prinz Philipp sind nicht tot"

In den sozialen Medien gab es unter anderem Spekulationen, Prinz Philipp könnte tot sein. "Sie können davon ausgehen, dass die Königin und Prinz Philipp nicht tot sind", sagte ein Sprecher des Palastes der neuseeländischen Nachrichtensendung "1News" aber bereits am Morgen. Prinz Philipp wurde zuletzt am Mittwoch bei der Eröffnung einer neuen Tribüne in einem Cricket- Stadion gesichtet, in augenscheinlich guter Verfassung.

Die 91- jährige Queen kehrte am Mittwoch nach einem Urlaub im Schloss Windsor nach London zurück. Im Anschluss traf sie sich mit Premierministerin Theresa May wegen der Auflösung des britischen Parlaments im Zuge der geplanten Neuwahlen.

Queen Elisabeth II. mit ihrem Ehemann, Prince Philip, Duke of Edinburgh Foto: AFP