Primera Division: Video- Referees werden eingesetzt

Die spanische Primera Division will ab der Saison 2018/19 bei ihren Spielen Video- Schiedsrichter einsetzen. Ein früherer Zeitpunkt sei nicht möglich, da die Genehmigung durch den Weltverband FIFA so lange dauern werde, sagte Liga- Präsident Javier Tebas. Am Sonntag war dem FC Barcelona im Spiel gegen Betis Sevilla (1:1) ein klarer Treffer verwehrt worden, was heftige Diskussionen auslöste.