"Presidental Rave": Van- der- Bellen- Party in Wien

Gefeiert wird an fünf Standorten in der Bundeshauptstadt. Ab 11 Uhr geht es etwa am Heldenplatz los. Angekündigt wurden Liveacts, Lesungen und Musik von Klassik bis Techno. Die weiteren Schauplätze sind der Sigmund- Freud Park, der Donaukanal, der Stadtpark und der Stephansplatz. Ob auch Alexander Van der Bellen die Events besucht, steht noch nicht fest.

Organisiert wurde das "Presidental Rave 2.0" von Unterstützern des ehemaligen Grünen- Politikers aus Tirol. Diese Unterstützer sind unabhängig und gehören einem Sprecher Van der Bellens zufolge nicht zum Wahlkampfteam des Kandidaten.

Bereits am Abend vor der Stichwahl am 22. Mai war am Wiener Heldenplatz ein "Presidental Rave" über die Bühne gegangen, damals allerdings noch in einem kleineren Rahmen.