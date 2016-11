Premiere für Neymar und Messi bei BRA - ARG

Das hat die Fußballwelt noch nicht erlebt: Wenn Brasilien und Argentinien in der Nacht auf Freitag im Estádio Mineirão in Belo Horizonte zum 103. Mal aufeinander prallen, ist es das erste Mal, dass sich Neymar und Lionel Messi in einem Pflichtspiel der beiden Erzrivalen gegenüberstehen. Die bisherigen drei Duelle der beiden Weltstars stiegen im Rahmen von Freundschaftsspielen - Messi liegt da mit 2:1- Siegen voran.