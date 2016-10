Premiere bringt Vienna City Marathon 50.000 Läufer

Der Vienna City Marathon kennt keinen Stillstand! Mit immer neuen Innovationen hat Veranstalter Wolfgang Konrad in den letzten Jahren das größte Lauf- Event Österreichs stets verbessert. So auch für 2017. Da kommt ein neuer Laufbewerb hinzu. Am Samstag, dem 22. April 2017, also einen Tag vor dem Marathon, findet erstmals ein 10- km- Lauf statt. Der bringt die Spitze und die Masse gemeinsam an den Start. Insgesamt sind dann am Marathon- Wochenende sicher schon 50.000 Läufer auf den Beinen.