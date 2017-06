Prada verkauft Luxus- Büroklammer für 185 Dollar

Wo jeder Mensch mit einem normalen Gehalt verständnislos den Kopf schüttelt, fängt für andere der Luxus erst so richtig an. Neuestes Gadget für die Superreichen: eine Geldklammer von Prada. Die wird derzeit auf der Webseite des auf Luxusprodukte spezialisierten Shops Barney's New York angeboten. Kostenpunkt: 185 Dollar!

Diese Büroklammer von Prada kostet 185 Dollar. Foto: www.barneys.com

Um diesen Preis kann man seinen Packen an Geldscheinen künftig in einer besonders eleganten, aus poliertem Sterling- Silber bestehenden Geldklammer in Form einer Büroklammer zusammenhalten. Und freilich ist auch der Schriftzug Prada auf der Klammer gut sichtbar eingraviert.

Eines der "irrwitzigsten Dinge, die ich je gesehen habe"

Wo die reichen und schönen New Yorker jetzt wohl entzückt aufseufzen werden, runzeln viele auf Twitter die Stirn. Immerhin sind 185 Dollar für ein 6,25 Zentimeter langes und 2,25 Zentimeter breites Kleinod nicht gerade ein Schnäppchen. "Bereit für eine andere Runde der 'irrwitzigsten Dinge, die ich je gesehen habe'?", schreibt eine Twitter- Userin fassungslos.

Und ein anderer Twitter- User stellt fest: "185 Dollar für eine Büroklammer? Dieses Ding sollte dafür besser mein ganzes Leben zusammenhalten können." Und ein anderer meint lapidar: "Ich wette, sie kann eine Menge Papier zusammenhalten."

Ein anderer weiß wiederum absolut sicher, dass sich für ihn so ein Kauf nicht rentieren wird: "Sobald ich mir diese Büroklammer kaufe, wird nicht mehr genug da sein, um davon gehalten zu werden."