Postler rettet Mann nach Herzinfarkt das Leben

Diesen Zustellgang mit der Postleitzahl 2405 am vergangenen Donnerstag wird der erfahrene Briefträger (48) wohl nicht mehr vergessen: "Ich war in einem Mehrparteienhaus, da hörte ich ein Wimmern aus dem Fenster!" Der Briefträger hielt Nachschau und sah einen Pensionisten am Boden liegen, der um Luft rang und sich an die Brust griff.

Mittels Räuberleiter durch Fenster geklettert

"Ich habe sofort den Notruf gewählt und Alarm geschlagen", so der Niederösterreicher im Gespräch mit der "Krone" - ein Nachbar kam hinzu. Per Räuberleiter kletterte dieser in die Wohnung und öffnete die Tür von innen für die Sanitäter und den Notarzt. Dank dieser perfekt funktionierenden Rettungskette überlebte der Pensionist und erholt sich jetzt.

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung