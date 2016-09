Portugiese saß 43 Jahre unnötig im Rollstuhl

Demnach war bei Borrego im Alter von 13 Jahren in einem Lissabonner Krankenhaus unheilbare Muskeldystrophie diagnostiziert worden. Über vier Jahrzehnte benutzte der heute 61- Jährige anschließend einen Rollstuhl - bis schließlich ein Neurologe 2010 erkannte, dass er in Wahrheit an einer anderen Muskelerkrankung, Myasthenia, leidet.

Diese seltene Krankheit kann einfach durch die Einnahme von Asthma- Mitteln behandelt werden. Nur ein Jahr nach seiner neuen Diagnose konnte Borrego erstmals wieder zu seinem üblichen Café gehen.

Kann wieder ganz normales Leben führen

"Wir dachten, es wäre ein Wunder", sagte der Café- Besitzer Manuel Melao in der Stadt Alandroal dem "Jornal de Noticias". Borrego kann nun wieder ein normales Leben führen. Er betont, dass er keinen Groll gegen die Ärzte hege, die damals für die Fehldiagnose verantwortlich waren. Schließlich sei Myasthenia damals bei Ärzten kaum bekannt gewesen. "Ich will einfach nur mein Leben nutzen", sagte der 61- Jährige dem Blatt.