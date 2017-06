Portugal: Waldbrand tötet mindestens 57 Menschen

Viele Opfer starben auf der Flucht vor dem Brand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Regierungschef Antonio Costa sprach vom schwersten derartigen Unglück in Portugal seit Jahrzehnten: "Ich bin schockiert über das Ausmaß der Tragödie." Auch Papst Franziskus sprach dem portugiesischen Volk seine Anteilnahme aus. Er rief die am Sonntag beim Angelus- Gebet auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen auf, für die Todesopfer, die Verletzten und ihre Familien zu beten.

Hunderte Feuerwehrmänner im Einsatz

Die vor allem im Kreis Pedrogao Grande wütenden Flammen wurden nach Angaben des Zivilschutzes am Sonntag von rund 692 Feuerwehrmännern mit 224 Fahrzeugen und zwei Löschflugzeugen bekämpft. Die Lage in der Nacht auf Sonntag stellte sich nach Behördenangaben "sehr besorgniserregend" dar. Es gebe einige Dörfer, die "von den Flammen völlig eingekesselt" seien, sagte der Bürgermeister von Pedrogao Grande, Valdemar Alves.

Bisher ist nichts bekannt, wonach auch Österreicher unter den Todesopfern oder den Verletzten wären, hieß es am Sonntag in der Früh aus dem Außenministerium.

Bürgermeister sicher: Brandstiftung als Ursache

Das Feuer in der dünn besiedelten Region von Pedrogao Grande - derzeit herrschen dort bis zu 40 Grad im Schatten - war am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) ausgebrochen. Bürgermeister Alves sagte, er sei "überzeugt" davon, dass es sich um Brandstiftung handle.

Am Samstagnachmittag habe sich über dem betroffenen Gebiet um den Kreis Pedrogao Grande ein Gewitter entladen, ohne dass es dabei regnete, betonte der Direktor der Kriminalpolizei, Jose Almeida Rodrigues, am Sonntag. "Alles deutet ganz klar auf eine natürliche Ursachen hin. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Nationalgarde sogar den Baum gefunden, der von einem Blitz getroffen wurde."