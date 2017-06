Portugal: Waldbrand tötet Dutzende Menschen

Bei einem verheerenden Waldbrand im Zentrum von Portugal sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. 59 Personen seien zudem verletzt worden, teilte Innenstaatssekretär Jorge Gomes am Sonntag mit. Das Feuer war am Samstag in der Region Leiria - rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lissabon - aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.