Portugal: Waldbrand tötet Dutzende Menschen

Viele Opfer starben auf der Flucht vor dem Brand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Regierungschef Antonio Costa sprach vom schwersten derartigen Unglück in Portugal seit Jahrzehnten.

Hunderte Feuerwehrmänner im Einsatz

Die vor allem im Kreis Pedrogao Grande knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon wütenden Flammen wurden nach Angaben des Zivilschutzes am Sonntag von 692 Feuerwehrmännern mit 224 Fahrzeugen und zwei Löschflugzeugen bekämpft. Die Lage in der Nacht auf Sonntag stellte sich nach Behördenangaben sehr besorgniserregend dar. Es gebe einige Dörfer, die "von den Flammen völlig eingekesselt" seien, sagte der Bürgermeister von Pedrogao Grande, Valdemar Alves, der Zeitung "Publico". Bisher ist nichts bekannt, dass auch Österreicher unter den Todesopfern oder Verletzten wären. So hieß es am Sonntag in der Früh aus dem Außenministerium.

Bürgermeister vermutet Brandstiftung als Ursache

Das Feuer in der dünn besiedelten Region von Pedrogao Grande war am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen. Bürgermeister Alves sagte, er sei überzeugt, dass es sich um Brandstiftung handele.