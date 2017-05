Pornos am iPad: Lehrer decken Missbrauchsdrama auf

Weil sich eine neunjährige Texanerin auf einem iPad in der Volksschule Pornos angesehen hat, sind Lehrkräfte einem offenbar seit Monaten andauernden Missbrauchs- Martyrium auf die Spur gekommen. Mit der Frage konfrontiert, was sie sich da ansehe, antwortete das Mädchen, sie wolle wissen, was ihr Vater "die ganze Zeit in der Nacht" mit ihr mache.