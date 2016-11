Polizisten retten Linzer aus brennender Wohnung

"Krone": Sie waren die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort.

Dieter Rois: Unten nahm uns die Nachbarin, die sehr verzweifelt war, in Empfang - in der Nachbarwohnung brennt es und jemand liegt drinnen, erzählte sie uns. Und dass ihr Ehemann noch in die Nachbarwohnung wollte, wegen des dichten Rauchs aber aufgeben musste.

Sie und Ihr Kollege gingen aber dennoch hinein.

Die Tür war bereits aufgebrochen und wir wussten vom Nachbarn ja, dass der Mieter etwa acht Meter geradeaus liegt. Wir haben die Rollkragen unserer Pullover über Mund und Nase gezogen und sind rein.

Gesehen haben Sie den Wohnungsmieter aber nicht.

Dafür war der Rauch schon viel zu dicht, aber wir haben ihn schließlich mit Körperkontakt ertasten können. Er lag auf einem Glastisch. Wir konnten ihn hochheben und ins Freie tragen. Dort hat er schon nach wenigen Momenten nach Luft geschnappt - da wussten wir, dass alles gut ausgegangen ist.

Es gab die Befürchtung, dass auch noch Frau und Kind in der Wohnung sind.

Da konnte die Nachbarin schnell Entwarnung geben - sie wusste zum Glück, dass der Rest der Familie samt Hund in Wien ist, wir also nicht auch noch nach diesen Personen suchen mussten.

02.11.2016, 07:52 Markus Schütz, Kronen Zeitung

Hat sich der Gerettete inzwischen bei Ihnen bedankt?Noch im Krankenhaus, wohin wir alle wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Routinekontrolle gebracht worden sind. Mein Kollege und ich hatten zum Glück nichts, wir konnten auch gleich wieder in Dienst gehen. Der Gerettete ist aber dann aus dem Spital verschwunden ...