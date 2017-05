Polizisten in Wachzimmer mit Ventilator attackiert

Weil er bei Rotlicht eine Kreuzung überquert hat, haben die Polizisten Samstagnachmittag in Wien- Leopoldstadt einen Radfahrer angehalten. Der Franzose habe sich von Anfang an "äußerst aggressiv verhalten", hieß es am Sonntag von der Polizei. Als bei ihm auch noch eine kleinere Menge Marihuana entdeckt wurde und er keinen Ausweis bei sich hatte, musste der in Wien lebende 48- Jährige mit auf die Polizeiinspektion Tempelgasse.

Bilder zertrümmert, Polizisten getreten und geschlagen

Dort bemächtigte der Franzose sich eines im Wachzimmer aufgestellten Ventilators und schlug damit auf die zwei Polizisten ein, die auch durch Faustschläge und Fußtritte leicht verletzt wurden. Zudem seien mehrere verglaste Bilder zertrümmert worden, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Die Beamten mussten zum Amtsarzt, der Beschuldigte vorläufig hinter Gitter. Er wurde angezeigt.