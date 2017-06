Polizisten erschießen in den USA schwangere Frau

Die Schwangere rief die Polizei nach einem Einbruchversuch in ihre Wohnung im vierten Stock. Als zwei Beamte dort eintrafen, trafen sie auf die 30- Jährige, die in der Hand ein Messer hielt. "Beide Beamten feuerten ihre Dienstwaffe und trafen die Frau", berichtete die Polizei. Die dreifache Mutter erschossen während sich ihre Kinder in der Wohnung befanden. Die zwei Buben und das Mädchen (11, 4, 1) wurden nicht verletzt und befinden sich derzeit in der Obhut von Charleenas Familie.

Charleena soll laut Angaben der Familie im dritten Monat schwanger gewesen sein. Die beiden Beamten, die die tödlichen Schüsse abgaben, haben weiße Hautfarbe. Sie wurden vom Dienst suspendiert.



Familie: "Warum haben sie keinen Taser verwendet?"

Die Familie ist laut "Seattle Times" ratlos, warum die Polizei keine anderen Maßnahmen ergriffen hat, um die zierliche Frau zu überwältigen. Sie sind überzeugt, dass die Hautfarbe ausschlaggebend für das hohe Maß an Gewalt gewesen ist. "Warum haben sie keinen Taser verwendet? Sie hätten sie damit überwältigen können. Ich hätte sie überwältigen können", klagt Monika Williams, die Schwester des Opfers. Die Behörden bestätigten, dass die Polizisten dementsprechend ausgerüstet gewesen waren. Charleenas Bruder Domico Jones betonte: "Sie war keine Person, vor der man sich gefürchtet oder eingeschüchtert gefühlt hat."

Tante Laurie Davis und ihre Schwester Monika trauern um Charleena. Foto: AP

Foto: AP

Schere zur Verteidigung gegen Freund: Frau zuvor verhaftet

Die Schwester berichtet, dass Charleena unter psychischen Problemen gelitten habe. Ihre vierjährige Tochter mit Down- Syndrom habe sie rund um die Uhr betreuen müssen. Schon Anfang Juni soll es laut Williams einen Zwischenfall mit der Exekutive gegeben haben: Das spätere Opfer habe sich zum Schutz gegen ihren Freund bewaffnet und wurde verhaftet. Die Polizei bestätigte, dass die dreifache Mutter mit einer Schere aufgegriffen wurde.

Nachbarn organisierten eine Totenwache vor dem Wohngebäude, in dem Charleena erschossen wurde. Foto: AP

Proteste gegen Polizeigewalt

Nach dem tödlichen Einsatz gibt es Demonstrationen, um auf die Polizeigewalt gegen Schwarze Aufmerksam zu machen. Menschen demonstrierten mit Plakaten und den Rufen "Black lifes matters" in New York City. Der Bürgermeister Ed Murray, bezeichnete den Vorfall als "Tragödie für alle Beteiligten" und versprach, dass es Untersuchungen zu dem Einsatz geben wird.