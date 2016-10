Polizist tötet schwangere Freundin und ihren Sohn

Dreifachmord in der Steiermark: Eine hochdramatische Wendung hat ein vermeintlicher Vermisstenfall um eine schwangere Kärntnerin (25) und ihren kleinen Sohn genommen. Offenbar wurden beide von dem Lebensgefährten der Frau - einem Wiener Polizisten - mit dessen Dienstwaffe erschossen. Laut "Krone"- Infos hat der 23- jährige Verdächtige die Bluttat gestanden. Die Leichen wurden am Freitag, in einem Waldstück verscharrt, gefunden.