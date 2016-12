Polizist tötet russischen Botschafter in Ankara

Foto: AP/Burhan Ozbilici

Die Tat ereignete sich während der Eröffnung einer Ausstellung im Cankaya- Viertel von Ankara, in dem die russische sowie zahlreiche andere Botschaften liegen. Medien berichteten von einem einzelnen Angreifer, der sich nach der Tat zunächst weiter in der Nähe befunden habe. Es seien weiterhin Schüsse vom Schauplatz zu hören gewesen, berichtete CNN- Türk. Der Botschafter sei zunächst ins Spital eingeliefert worden, dort aber seinen schweren Verletzungen erlegen, so die russische Nachrichtenagentur RIA.

Botschafter Karlov unmittelbar vor der Attacke Foto: ASSOCIATED PRESS

Angreifer "neutralisiert"

Der Angreifer sei letztlich "neutralisiert" worden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Mit diesem Begriff meinen die türkischen Behörden in der Regel, dass der Angreifer getötet, verletzt oder gefangen genommen wurde. Laut Innenminister Süleyman Soylu war der Attentäter ein 22- jähriger einheimischer Polizist, der seit zweieinhalb Jahren in Ankara eingesetzt gewesen sei.

Der Bewaffnete gestikuliert neben seinem am Boden liegenden Opfer. Foto: ASSOCIATED PRESS

Islamisten über russische Offensive in Aleppo erzürnt

In den vergangenen Tagen hatte es in der Türkei wiederholt Proteste vor den Botschaften des Iran und Russlands wegen deren Unterstützung für die Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen im syrischen Aleppo gegeben. In der türkischen Bevölkerung herrscht große Empörung über das Vorgehen des syrischen Machthabers Bashar al- Assad in der nordsyrischen Großstadt, die inzwischen von der syrischen Armee fast vollständig von den Rebellen zurückerobert wurde.

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Russland sein. Die beiden Länder hatten sich nach einer schweren Krise 2015 zuletzt wieder deutlich angenähert. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte Sanktionen.

Nächster Schatten über schwieriger Beziehung: Staatschefs Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE/KAYHAN OZER

Am Dienstag beraten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien- Konflikt. Das Treffen soll trotz des dramatischen Vorfalls stattfinden, hieß es am späten Montagabend vom ranghohen russischen Parlamentsabgeordneten Leonid Slutski. Das türkische Außenministerium verurteilte die "niederträchtige terroristische Tat".