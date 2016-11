Polizist ließ Schwiegermutter illegal einweisen

Ein Vorarlberger Polizist ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch wegen Amtsmissbrauchs zu sechs Monaten bedingter Haft und 16.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, seine Schwiegermutter nach den Weihnachtsfeiertagen 2015 unter Mithilfe des Stadtarztes ohne vorherige Untersuchung in die Psychiatrie einweisen lassen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.