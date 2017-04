Polizist bringt Mädchen gestohlenes Rad zurück

Nicht einmal Kinder bleiben verschont: Die kleine Kim- Lina freute sich über die Sonne und machte mit Mama Katharina und ihrem Brüderchen einen Spaziergang. Die Sechsjährige war mit ihrem hübschen rosaroten Hello- Kitty- Rad unterwegs. Bei der Tankstelle in Feldkirchen legten sie eine kurze Rast ein. Doch: Plötzlich war das Rad weg! (Am Männerklo fehlte zudem ein Blumentopf ... )

Ein Schock für die Kleine und deren Mama: Doch Polizist Christian T. von der Dienststelle in Feldkirchen setzte alle Hebel in Bewegung. Bald konnte ein Mann in Slowenien ausgeforscht werden, der das gestohlene Rad seiner eigenen Tochter gegeben hatte. Sein Schwiegervater hatte von seiner gemeinen Tat erfahren und dem Dieb ordentlich den Kopf gewaschen!

Fahrrad gestohlen: "Dachte, es hätte jemand verloren"

Da der Verdächtige unter anderem auch in Wien wohnt, gab er das Kinderfahrrad dort auch bei einer Dienststelle zurück: "Dort sagte er, er habe geglaubt, es hätte jemand verloren", sagt Polizist Christian T.

Mit seinem Cousin organisierte der Beamte privat (!) den Transport des rosaroten Fahrrads nach Graz und konnte es am Palmsonntag einer überglücklichen Kim- Lina zurückgeben. Mama Katharina freut sich: "Die Polizisten haben einen harten Job. Danke für diesen Einsatz!" "Nach so etwas weiß man einfach wieder, wofür man das alles macht. Es ist eben ein Dienst am Menschen", so Christian T.

Monika Krisper, Kronen Zeitung