Polizeichef: "Muss Täter tatsächlich einsperren"

Drogenkriminalität gänzlich auszuschalten, sei schlichtweg unmöglich, stellte der Polizeipräsident schnell klar. Dennoch habe sich die Situation seit der Gesetzesnovelle deutlich verbessert. So beurteilte Pürstl die Situation an berühmten Drogen- Hotspots wie dem Praterstern oder entlang der U6 als "relativ gut". Bahnhöfe seien aufgrund der guten Fluchtmöglichkeiten natürlich weiterhin ein großer Anziehungspunkt für Dealer und Drogensüchtige. Alleine am Praterstern patrouillieren täglich 20 bis 25 Polizisten. "Man muss ununterbrochen dahinter sein. Nachlassen darf man nie", weiß der Polizeipräsident.

Foto: ANDI SCHIEL

Hartes Durchgreifen bei Sexualdelikten

Den Anstieg der Anzeigen wegen sexueller Belästigung, den die letzte Kriminalstatistik aufzeigte , bewertet Pürstl als nicht allzu besorgniserregend. So sei 2016 das Po- Grapschen strafrechtlich belangbar geworden. Alleine dadurch habe sich die Zahl der Anzeigen vermutlich erhöht. Hartes und konsequentes Durchgreifen sei für ihn dennoch die Prämisse: "Man muss die Täter tatsächlich einsperren."

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl mit Moderator Gerhard Koller Foto: krone.tv

"Man muss dem Terrorismus den Riegel vorschieben"

In puncto Terrorgefahr bei Großveranstaltungen sei laut Pürstl die Exekutive gut aufgestellt. Bereits seit zwei Jahren werden spezielle Vorkehrungen getroffen, um die Besucher von Events wie dem Donauinselfest so gut wie möglich zu schützen. Außerdem betonte der Polizeipräsident die "vielen Erfolge", die gerade im Kampf gegen Terrorismus und Dschihadismus eingefahren werden konnten. "Man muss dem Terrorismus einen Riegel vorschieben", erklärte Pürstl in diesem Zusammenhang.

Große Herausforderungen für Polizei und Sicherheitsdienste Foto: APA/Herbert Neubauer

Die geplante Videoüberwachung, die Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) mittels des neuen Sicherheitspolizeigesetzes durchsetzen will, sieht der Polizeipräsident übrigens durchaus positiv: "Mir sind alle Möglichkeiten recht, die die Polizei in ihrer Arbeit unterstützen."

Im Kampf gegen den Terror setzt Innenminister Sobotka auf Überwachungskameras. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER, dpa/Marc Tirl