Polizei stoppt Hammer- Angreifer vor Notre- Dame

Ein Hammerangriff auf Polizisten im Zentrum von Paris hat am Dienstag Hunderte Touristen und Einheimische in Terrorangst versetzt: Ein Mann bedrohte vor der Kathedrale Notre- Dame drei Polizisten und verletzte einen Beamten, teilte Innenminister Gerard Collomb mit. Die Kollegen des Angegriffenen hätten daraufhin Schüsse abgegeben. Der Attentäter habe gerufen: "Das ist für Syrien". Die Anti- Terror- Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Erst am Samstagabend waren in London bei einem Terrorangriff sieben Menschen von Islamisten getötet worden.