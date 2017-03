Polizei nutzt jetzt neue Drogenvortestgeräte

Seit Donnerstag sind in Österreich Speichelvortestgeräte, mit denen bei Autolenkern Drogenkonsum festgestellt werden kann, im Einsatz. Jedes Bundesland erhielt ein Gerät. In Wien wurden beispielsweise acht Beamte der Landesverkehrsabteilung in der Handhabung geschult. "Sie verwenden die Vortester im Streifendienst", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.