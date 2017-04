Polizei nimmt weiteren Staatsverweigerer fest

Von den nun 25 Verdächtigen waren Freitagnachmittag noch nicht alle in die betreffenden Justizanstalten in verschiedenen Bundesländern eingeliefert worden. Die Haftanträge sowie die Befragungen werden noch über das Wochenende andauern, weshalb die Staatsanwaltschaft erst am Montag mit weiteren Details an die Öffentlichkeit gehen will. Vier der Verdächtigen werden jedenfalls vorerst nicht in die Justizanstalt Graz- Jakomini gebracht, sondern per Videokonferenz aus anderen Justizanstalten zugeschaltet.

Auch "Präsidentin" des "Staatenbundes" verhaftet

Die nachträgliche Festnahme in Tirol war laut Kroschl möglich, da einer der zuvor festgehaltenen Verdächtigen der Polizei den Namen des weiteren Staatsverweigerers genannt hatte. Unter den festgenommenen Personen befindet sich auch die "Präsidentin" des "Staatenbundes".

Dieser "Staatenbund" hatte für Freitag eigentlich eine selbst einberufene "Verhandlung" am Straflandesgericht in Graz abhalten wollen. Etwa zwei Dutzend Interessierte und Sympathisanten des "Staatenbundes" waren Freitagfrüh zu Gericht gekommen, verließen dann die Örtlichkeit aber wieder ohne Zwischenfälle.