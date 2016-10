Polizei nahm 102- Jährige auf eigenen Wunsch fest

Auf der Rückbank des Polizeiwagens brachten sie die Beamten am Freitag zu einer Seniorenresidenz, für die sie regelmäßig spendet. Ob ihr das Abenteuer gefallen hat? "Oh ja, mit Handschellen und allem. Mir ist ein Lebenstraum erfüllt worden", sagte die 102- Jährige im US- Fernsehen. Wenig später war das Abenteuer aber schon wieder beendet - sie spielte mit den anderen Senioren eine Runde Bingo, wie der Sender Fox berichtete.

Zum Dank für den Ausflug machte Simms den Beamten handgefertigte Geschenke und spendierte obendrauf eine Lebensweisheit: "Es ist eine großartige Welt, wenn man nur seine Augen öffnet und sie anschaut."