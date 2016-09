Polizei liefert sich Wortwitz- Duell auf Twitter

Fast 20 Minuten lang ging am Montagvormittag auf der A7 beim Fanzosenhausweg gar nichts mehr. Die Autobahn musste aufgrund der vier abenteuerlustigen Kamerunschafe vorübergehend komplett gesperrt werden, rasch bildete sich ein Stau.

Via Twitter informierte die oberösterreichische Polizei - zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, dass es sich bei den Tieren nicht um Ziegen, sondern tatsächlich um Kamerunschafe handelt - über die durchaus gefährliche Situation vor Ort.

Sechs Mitglieder der Linzer Berufsfeuerwehr konnten dem tierischen Treiben schließlich bald ein Ende setzen, die vier Kamerunschafe einfangen und in Sicherheit bringen.

Doch die oberösterreichischen Beamten blieben an der Sache dran, informierten sogar am nächsten Tag noch über das weitere Schicksal der entlaufenen Hornträger, berichtigten ihren Irrtum rund um die tatsächliche "Identität" der Ausreißer - und gaben der Twitter- Gemeinde damit quasi noch eine Lehreinheit in Sachen domestizierter Nutztiere.

Als dann auch noch ein Twitter- User mit ordentlich Wortwitz auf den Eintrag reagierte und um Infos rund um etwaige "Ziegenaussagen" oder erstattete "Anziegen" bat, ließ sich die oberösterreichische Polizei nicht lange bitten und konterte:

Lesen Sie auch: Vier entlaufene Kamerunschafe legten A7 lahm