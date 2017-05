Polizei- Ausbildner schießt seinen Kollegen an

Der Vorfall ereignete sich am Freitag um 8.15 Uhr im Ausbildungszentrum der Exekutive in Linz. Laut ersten "Krone"- Recherchen saßen drei Kollegen an einem Tisch, um den Ausbildungstag zu planen. Gar nicht vorbildlich: Ein erfahrener Beamter zog seine Waffe aus dem Holster und hantierte damit herum. "Es löste sich ein Schuss, der einen anderen Kollegen traf."

"Verletzungen zum Glück nur leicht"

Der angeschossene Beamte wurde von einem Notarztteam ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, wo rasch Entwarnung gegeben werden konnte. "Die Verletzungen sind zum Glück nur leicht", bestätigt David Furtner von der Landespolizeidirekton gegenüber der "Krone" den Vorfall.

Der Schuss löste sich aus der Standard-Pistole der Polizei, der Glock 17. Foto: Andi Schiel

Interne Ermittlungen eingeleitet

Wie bei derartigen Vorfällen üblich, wurden polizeiinterne Ermittlungen eingeleitet. Jener Beamte, der nach dem Vorfall einen Schock erlitt, wird in diesen Stunden zum Vorfall befragt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung/krone.at