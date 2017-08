Polizei: 17- jähriger Attentäter von Barcelona tot

Der Fahrer des Kleintransporters, der am Donnerstag auf der Flaniermeile La Rambla in Barcelona ein Blutbad angerichtet hat , ist laut spanischer Polizei tot. Er befand sich demnach unter den fünf Männern, die bei einem vereitelten Anschlag in Cambrils erschossen wurden. Es handle sich um den 17- jährigen Moussa Oukabir, berichtete die Zeitung "El Pais". Das ganze Land hatte am Freitag Jagd auf den Jugendlichen gemacht.