Polit- Jobs für Töchter: Innenminister tritt zurück

Nach Enthüllungen über die frühere Beschäftigung seiner Töchter im Parlament tritt der französische Innenminister Bruno Le Roux zurück. Er habe bei Staatschef Francois Hollande seinen Rücktritt eingereicht, sagte der Sozialist am Dienstag in Bobigny bei Paris. Die französische Finanz- Staatsanwaltschaft hatte bereits Vorermittlungen in der Sache eingeleitet.