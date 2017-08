Polens "Greencard" lockt Migranten- Massen in EU

Wie die deutsche Tageszeitung "Die Welt" berichtet, habe jeder Aussichten auf die Karte, der aus einem Nachfolgerstaat der Sowjetunion stammt, ein wenig Polnisch spricht und möglichst polnische Vorfahren hat. Kann jemand keine polnischen Wurzeln nachweisen, sollte er sich zumindest "um die Kultur des Landes verdient gemacht" haben und sich das von einem polnischen Kulturverein bestätigen lassen. Damit kann sich quasi jeder nachträglich qualifizieren. Schließlich überprüft ein polnischer Konsul die Dokumente, testet die Sprachkenntnisse und stellt ein paar Fragen zur polnischen Kultur.

So sieht die Karta Polaka aus. Foto: wikipedia.pl

200.000 Karteninhaber, bis zu eine Million Antragsberechtigte

Die Möglichkeit, die Karta Polaka zu erhalten, nutzen laut "Welt" vor allem Ukrainer und Weißrussen. Seit der Einführung des Dokuments im Scheckkartenformat im Jahr 2008 habe das polnische Außenministerium mehr als 200.000 Karten ausgegeben, die meisten an Personen aus Weißrussland (rund 95.000) und aus der Ukraine (rund 87.000). Wie viele Personen aufgrund ihrer polnischen Wurzeln überhaupt antragsberechtigt sind, weiß demnach niemand genau. Das Außenministerium in Warschau gehe von bis zu einer Million aus, schreibt die Zeitung.

Regierung schuf mit Reform des Gesetzes zusätzliche Anreize

Und weil von den 200.000 Karteninhabern bisher nur etwa 5000 eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragt haben, hat die Regierung das Gesetz zur Karta Polaka jetzt grundlegend reformiert. So lockt der Staat neue Interessenten seit Jahresbeginn zusätzlich mit monatlichen Unterhaltszahlungen, Unterstützung bei der Wohnungssuche und kostenlosen Bildungskursen - Voraussetzung dafür sei, dass sich die Betroffenen in Polen niederlassen. Die Regierung in Warschau gehe laut "Welt" davon aus, dass die neuen Anreize zusätzlich Zehntausende ins Land ziehen werden.

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo Foto: AFP

Karta Polaka als schnelle Eintrittskarte in die gesamte EU

Für Hunderttausende könnte das Dokument zur schnellen Eintrittskarte in die gesamte EU werden, indem sie weiter in den Westen ziehen. Laut "Welt" scheint dies die polnische Regierung allerdings nicht zu stören: Das Gesetz gebe "keine Berechtigung, die Motivation eines Bewerbers zu untersuchen", heißt es demnach im Außenministerium in Warschau. Auch sei der Erhalt in keinem Fall davon abhängig, wozu ein Bewerber die Karte später nutzen möchte. Im Gesetzestext heißt es lediglich, die polnische Regierung habe gegenüber den Auslandspolen eine moralische Verpflichtung, zumal Millionen Polen nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich auf sowjetischem Gebiet leben mussten, nachdem die Alliierten die Grenzen der Sowjetunion auf Wunsch Stalins nach Westen verschoben hatten.

Wirtschaftliches Kalkül: "Enormer" Arbeitskräftebedarf in Polen

Vor allem dürfte nach Angaben der "Welt" aber wirtschaftliches Kalkül hinter der Karta Polaka stecken. Denn viele - vor allem junge - Polen zieht es seit dem EU- Beitritt des Landes im Jahr 2004 wegen der höheren Löhne und der besseren Arbeitsbedingungen in Richtung Westen. Dabei brummt die polnische Wirtschaft - weshalb vor allem die ausgewanderten Facharbeite auf dem Arbeitsmarkt eine große Lücke hinterlassen. Um die aktuelle Wirtschaftsleistung halten zu können, brauche man daher bis zu fünf Millionen Zuwanderer bis 2050, warnte zuletzt ein großer polnischer Arbeitgeberverband, der sich dabei auf Prognosen des nationalen Statistikamtes berief. Der Bedarf an Arbeitskräften sei demnach "enorm groß".