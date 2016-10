Pole für Rosberg vor Hamilton und Räikkönen

WM- Spitzenreiter Nico Rosberg hat am Sonntag die Pole Position für den Grand Prix von Japan in Suzuka herausgefahren, die gesamt 30. seiner Formel- 1-Karriere. Der Deutsche war auch in allen drei Freien Trainings vorangelegen, wies im Rennen um die Startplätze letztlich aber nur 13 Tausendstel Vorsprung auf seinen englischen Mercedes- Teamkollegen und WM- Titelverteidiger Lewis Hamilton auf.