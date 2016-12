Polarisierung: Die 2 ist die Zahl des Jahres 2016

"Das Jahr 2016 war von politischen Entscheidungen geprägt, in deren Zusammenhang sich die Bevölkerung in zwei Lager teilte", begründete die Jury ihre aus Vorschlägen aus der Bevölkerung getroffene Auswahl. Als Beispiele wurden die Bundespräsidenten- Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer, der US- Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton sowie das Brexit- Votum der Briten genannt.

Polarisierung und Vereinfachung

"Stets ging es bei diesen Entscheidungen um die Wahl zwischen zwei Alternativen, die sehr gegensätzliche Standpunkte vertraten. Diese politischen Konfrontationen wurden nicht zuletzt durch die sozialen Medien weiter angefeuert und emotionalisiert. Als Folge wurde die Gesellschaft in zwei Lager geteilt, welche sich misstrauisch gegenüberstanden", hieß es weiter. "Die Zahl 2 steht so für Polarisierung und Vereinfachung: entweder oder, Ja oder Nein, dafür oder dagegen."

"Sensibilität für Zahlen stärken"

Mit der Wahl will der Verein Numeris "die Rolle von Zahlen bei der Informationsübermittlung aufzeigen, die Verbindung von Zahlen, Emotionen und Erlebnissen verdeutlichen und die Sensibilität der Menschen für Zahlen stärken". Im Vorjahr gewann mit der Zahl 11.789 die höchste vom Innenministerium dokumentierte Anzahl an Flüchtlingen, die 2015 innerhalb eines Tages nach Österreich gekommen waren.