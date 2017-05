Pöstlberger verliert Topplatzierung auf 4. Etappe

Der Bora- Profi hatte am Dienstag bei der ersten Bergankunft der 100. Auflage am Ätna nach 181 Kilometern nichts mit der Entscheidung zu tun. Der Solo- Tagessieg ging an den Slowenen Jan Polanc. Der Luxemburger Bob Jungels schlüpfte ins Trikot des Gesamtführenden.

