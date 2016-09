Pöltl und Ruprecht Wiens "Sportler des Jahres"

Für ihr Lebenswerk wurden Ex- Fußball- Tormann Michael Konsel und Andrea Scherney Pionierin des Behindertensports, ausgezeichnet. Pöltls "Stern" nahm bei der Veranstaltung "Sportstars 2016" seine Mutter Martina entgegen, eben von einem Besuch bei ihrem 20- jährigen Sohn in dessen Vorbereitung auf den NBA- Auftakt zurückgekommen. Ruprecht ist gebürtige Tirolerin, aber schon seit sieben Jahren Wahl- Wienerin. Bei Olympia in Rio de Janeiro belegte die 23- Jährige Rang 20.

Zu den Behindertensportlern des Jahres wurden Diskuswerfer Bil Marinkovic und Speerwerferin Natalija Eder gekürt, Vierter bzw. Dritte der Rio- Paralympics. Den Preis für die beste Nachwuchsarbeit heimsten die Vienna D.C. Timberwolves ein, bei denen auch Pöltl groß geworden ist. Letztlich wurde die Inklusionsarbeit von Fußball- Rekordmeister Rapid für sein "Special Needs Team" mit dem Preis für herausragendes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.