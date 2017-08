Pöltl und Co. mit schwerer Gruppe in WM- Quali

Das ÖBV- Team eröffnet am 24. November auswärts gegen Serbien. Drei Tage später geht es zu Hause gegen Deutschland. Am 22. und 25. Februar 2018 folgen die Heimspiele gegen Georgien und Serbien. Zum Abschluss muss Österreich nach Deutschland (29. Juni 2018) und in die Kaukasus- Republik (2. Juli 2018). Die ersten drei Teams aus jedem der insgesamt acht Pools steigen in die letzte Phase der Qualifikation für die Endrunde in China auf.

"Wir werden bis auf Jakob Pöltl unser Team zusammen haben", sagte Trattner. "Ziel ist es, zumindest Platz drei und damit die letzte Phase der WM- Qualifikation zu erreichen." In den letzten zwei Spielen der nunmehrigen Phase im Sommer 2018 - in Deutschland und Georgien - könnte NBA- Center Pöltl wieder dabei sein.