Pöltl und Co. bezwingen Albanien klar mit 97:63

Österreichs Basketball- Herren haben am Samstagnachmittag den Aufstieg in die nächste Runde der Qualifikation zur WM 2019 fixiert. Sie bezwangen Albanien vor 1.300 Fans im Multiversum in Schwechat 97:63 (48:37). Damit hat sich das ÖBV- Team jedenfalls bereits den zum Weiterkommen notwendigen zweiten Platz in der Gruppe B der Vorqualifikation gesichert.