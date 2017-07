Pöltl stößt nach NBA Summer League zu ÖBV- Herren

Trattner richtete am Wochenende einen Dank für die Kooperation sowohl an die Raptors als auch an NBA Europe. "Wir sind glücklich, dass Jakob in der WM- Vorqualifikation im ÖBV- Team spielen wird", betonte der Generalsekretär. Ob der Center nach seiner Ankunft in Österreich schon im Test gegen Bulgarien am 22. Juli in Güssing oder erst vier Tage später in einem weiteren Probegalopp in Bosnien- Herzegowina zum Einsatz kommt, wird sich nach Rücksprache mit dem Betreuerstab entscheiden.

Pöltl trägt in der Nationalmannschaft übrigens nicht wie bei Toronto die Nummer 42. Er streift wie schon bei seinem Debüt 2015 das Dress mit der 12 über.

Neuigkeiten gibt es auch von Bryce Douvier: Der in Salzburg geborene Flügelspieler, der kommende Woche erstmals überhaupt beim ÖBV- Team erwartet wird, wechselt von Ovarense (POR), wo er vergangene Saison 15,3 Punkte und 9,2 Rebounds pro Spiel verbucht hatte, zu Treviglio in die italienische Serie A2.

Österreich trifft in der WM- Vorqualifikation (Gruppe B) auf Albanien (2.8./a, 12.8./h) und die Niederlande (5.8./h, 16.8./a). Der Erst- und der Zweitplatzierte steigen auf. Die europäische WM- Qualifikation wird ab November dann in acht Vierergruppen ausgetragen.