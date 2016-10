Podium verwechselt: Vonn blamiert sich auf Twitter

Via Twitter gab Vonn nach dem Auftaktrennen bekannt: "Glückwunsch an Lara Gut, Mikaela Shiffrin und Stephanie Brunner zum Podium heute in Sölden. Wir sehen uns bald!"

Was vielen Usern gleich auffiel: Dieses Podium ist nicht ganz korrekt! Denn auf Position drei landete nicht unsere ÖSV- Lady Stephanie Brunner, sondern die Italienerin Marta Bassino. Inzwischen hat die US- Amerikanerin ihren Fehler auf Twitter auch schon wieder korrigiert:

Sölden- Ersatzprogramm: Bowlen mit Lewis Hamilton

Vonn hatte zum vierten Mal in Folge auf den Saisonstart in Sölden verzichtet. Während Lara Gut am Samstag das Rennen gewann, bewarb die vierfache Weltcup- Gesamtsiegerin stattdessen ihr neues Buch in den USA und feierte ihren 32. Geburtstag beim Bowlen zusammen mit Formel- 1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Foto: GEPA, APA/AFP/JACK TAYLOR

Auf einem via Snapchat verbreiteten Video ist zu sehen, wie Vonn und der F1- Weltmeister aus England sowie einige Freunde viel Spaß auf der Bowlingbahn haben. Die Abfahrts- Olympiasiegerin von 2010 ist mit 76 Siegen die erfolgreichste Weltcup- Läuferin aller Zeiten.

