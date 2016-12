Plusgrade im Westen, eisige Temperaturen im Osten

Am Montag trüben über dem Donautal sowie im Wald- und Weinviertel, in der Mur- Mürz- Furche sowie im Grazer und Klagenfurter Becken und stellenweise im Burgenland Nebel oder Hochnebel anfangs den Blick hinauf zur Sonne. Während sich in den meisten Regionen tagsüber sonniges Wetter einstellt, bleibt im Norden sowie auch im Mürztal der Nebel oft dicht. Abseits des Nebels gibt es hingegen den ganzen Tag über Sonnenschein von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind weht nur schwach. In der Früh zeigt das Thermometer Werte zwischen minus acht und null Grad. Bis zum Nachmittag erwärmt sich schließlich die Luft auf minus zwei bis plus neun Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen Österreichs.

Auch der Dienstag startet mit örtlichem Nebel. Die Nebelhotspots sind das Gebiet um den Bodensee, das Weinviertel sowie auch das Klagenfurter Becken und einige inneralpine Täler. Abseits des Nebels ist es jedoch sonnig und oft sogar wolkenlos. Dünne Schleierwolken fallen kaum ins Gewicht. Der Wind kommt schwach, im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Die Tiefsttemperaturen betragen minus acht bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwei bis zehn Grad.

Am Mittwoch kann es im Norden und Nordosten in der Früh noch ein paar Restwolken geben. Inneralpin halten sich Frühnebelfelder. Im Tagesverlauf setzt sich aber meist rasch strahlender Sonnenschein durch. Der Wind weht meist nur schwach und dreht generell auf Ost bis Südost. Frühtemperaturen minus zehn bis minus zwei Grad, Tageshöchsttemperaturen null bis zehn Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Am Donnerstag gibt es über den Niederungen und inneralpin einige Nebel- und Hochnebelfelder. Diese lichten sich erst im Tagesverlauf. Überall sonst startet der Tag noch sehr sonnig, im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her jedoch einige hohe Wolkenfelder auf. Diese können den sonnigen Eindruck vorübergehend etwas trüben. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus acht bis null Grad, Tageshöchsttemperaturen von Ost nach West null bis 13 Grad.

Am Freitag scheint verbreitet die Sonne und meist zeigen sich nur ein paar hohe Schleierwolken. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten kommt mäßiger Westwind auf und bringt auch hier die mildere Luft. Frühtemperaturen minus fünf bis plus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen vier bis 13 Grad.