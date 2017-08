Pleite- Boris Becker wird Chef im deutschen Tennis!

Faktisch dürfte der 49- jährige Becker somit der Chef der deutschen Tennis- Herren werden, formell soll er dem Davis- Cup- Team in beratender Funktion zur Seite stehen.

Foto: GEPA

Wie die Aufgabenverteilung etwa im Zusammenhang mit Teamchef Michael Kohlmann und anderen Akteuren allerdings genau aussieht, wird sich noch weisen. Mit der offiziellen Vorstellung von Becker sei am Mittwoch zu rechnen, berichtet die "Bild".

Erstmals in Aktion wird man Becker in der Davis- Cup- Relegation sehen, wenn das deutsche Team vom 15. bis zum 17. September in Lissabon gegen Portugal antreten muss.