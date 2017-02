Platz 5 für ÖSV! Seltsame Siegesfahrt von Guay

Nach dem Goldmedaillengewinn von Nicole Schmidhofer sind Österreichs Ski- Herren im WM- Super- G von St. Moritz leer ausgegangen! Groß war der Jubel im Team der Kanadier: Erik Guay holte mit einer durchaus seltsamen Siegesfahrt, die nicht immer schnell aussah, die Goldmedaille. Silber ging an den Norweger Kjetil Jansrud (+ 0,45), Bronze an Guays Landsmann Manuel Osborne- Paradis (+ 0,51). Vincent Kriechmayr (+ 0,88) raste mit Platz fünf knapp an dem Podest vorbei - zu sehen oben im Video!