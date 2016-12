Plastiktrikot- Messi aus Afghanistan trifft Star!

Es ist eine rührende Geschichte, die in der Vorweihnachtszeit natürlich doppelt für Schlagzeilen sorgt: Ein fünfjähriger afghanische Fan von Fußballstar Lionel Messi, Murtasa Ahmadi, hatte sich aus einem blau- weiß gestreiften Plastiksackerl ein Messi- Trikot gebastelt, um in seinem tristen Alltag mehr Freude zu haben. Fotos landeten auf Facebook - und Messi schickte ihm Originaltrikots. Und die Organisatoren der Fußball- WM 2022 in Katar organisierten nun sogar ein Treffen der beiden (Video oben).