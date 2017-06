Planet entdeckt, der heißer ist als viele Sterne

Illustration: Der Planet KELT-9b (rechts) und seine Sonne (links) Foto: NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt

Entdeckt haben Wissenschaftler der Ohio State University und der Vanderbilt University die ferne Gluthölle mithilfe des KELT- North- Teleskops am Winer Observatory im US- Bundesstaat Arizona. Wie Studienleiter Scott Gaudi berichtet, hat KELT- 9b in etwa die dreifache Masse des Jupiter und umkreist seinen Stern in einer Entfernung von nur etwa fünf Millionen Kilometer - das entspricht weniger als zehn Prozent jener Distanz, in der der Planet Merkur unsere Sonne umkreist.

Das Teleskop KELT-North im US-Bundesstaat Arizona Foto: KELT-Project/Joshua Pepper

Aufgrund seiner Nähe zum Zentralgestirn, das mehr als doppelt so heiß wie die Sonne ist, sind wohl alle leichten Gase in der Atmosphäre von KELT- 9b schon vor langer Zeit verdampft. Übrig geblieben ist wohl nur ein metallisches Gasgemisch, berichten die Forscher im Fachmagazin "Nature". Der Stern (KELT- 9), um den der Gasriese kreist, strahle derart viel UV- Licht ab, dass er seinen Planeten möglicherweise komplett verdampfen werde. Berechnung zufolge verdampfen pro Sekunde über zehn Millionen Tonnen von KELT- 9b, so die Wissenschaftler.

Wie Berechnungen der Forscher zeigen, könnte in wenigen hunderten Millionen Jahren nur noch der feste Kern von KELT- 9b vorhanden sein. Vorausgesetzt, dass sein Zentralgestirn nicht schon vorher seinen Wasserstoffvorrat aufgebraucht, sich in Folge zu einem Roten Riesen aufgebläht und dabei seinen Planet verschluckt hat.