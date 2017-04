Plagiatsaffäre: Landesrat Buchmann tritt zurück

Nach der Plagiatsaffäre rund um den steirischen Landesrat Christian Buchmann zieht dieser nun Konsequenzen: Mit 25. April tritt er zurück. "Ich musste in den letzten Tagen zur Kenntnis nehmen, dass ein Fehler vor 17 Jahren schwerer wiegt als Leistungen in der Gegenwart und Ideen für die Zukunft", so Buchmann in einer Aussendung.