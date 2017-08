Pläne für Angriff von US- Insel bis Mitte August

Die Raketen würden 30 bis 40 Kilometer vor Guam im Meer niedergehen, zitierte die Nachrichtenagentur KCNA den Chef der strategischen Streitkräfte, General Kim Rak Gyom. Scharfe Angriffe richtete Nordkorea gegen US- Präsident Donald Trump. Dessen jüngste Äußerungen seien "vollkommener Unsinn". Nur "absolute Gewalt" funktioniere bei ihm. In der Aussendung hieß es weiter, Trump verkenne offensichtlich den Ernst der Lage und der jüngsten Warnungen aus Pjöngjang. Dem nordkoreanischen Militär gehe das "ziemlich auf die Nerven".

Fortschritte bei Atomwaffenprogramm gießt Öl ins Feuer

Trump hatte zuvor seine bisher schärfste Warnung an die Staatsführung in Pjöngjang gerichtet. "Nordkorea sollte den USA besser nicht mehr drohen", sagte er am Dienstagabend. "Sie werden mit Feuer und Zorn getroffen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat." Trumps Warnung folgte auf die Veröffentlichung eines japanischen Militärberichts, wonach Nordkorea beim Atomwaffenprogramm erhebliche Fortschritte gemacht hat und möglicherweise über Atomsprengköpfe verfügt.

Die Rakete soll fast 1000 Kilometer weit geflogen sein. Foto: AP

Südkorea droht mit "harter und resoluter Vergeltung der Alliierten"

Südkoreas Militär warnte die nordkoreanische Führung mit ungewohnt deutlichen Worten vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Sollte der Norden seine "Provokationen" nicht unterlassen, werde das kommunistische Nachbarland "die harte und resolute Vergeltung der Alliierten" zu spüren bekommen, sagte der Generalstabschef der südkoreanischen Streitkräfte, Roh Jae- cheon, am Donnerstag. der Nationale Sicherheitsrat hält am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung ab.