Pkw rast in eine der letzten Wiener Telefonzellen

Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag auf der Brünner Straße im Wiener Bezirk Floridsdorf von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei ausgerechnet eine der letzten Wiener Telefonzellen vollständig demoliert. Der Pkw geriet daraufhin in Brand, der Lenker konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.