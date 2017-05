Pkw kracht in Wirtshaus: Lenkerin schwer verletzt

Dabei durchschlug das Auto eine Hausmauer und kam in der Gaststube zum Stehen. Die Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wirtin Petra zeigt, wo das Auto die Mauer durchschlug. Foto: Andi Schiel

"Wir haben am Donnerstag um 22.30 Uhr Sperrstunde gemacht, am Mittwoch war die Gaststube bis nach Mitternacht besucht. Nicht auszudenken, was da passiert wäre", so die Wirtin. Das Traditionsgasthaus bleibt vorerst geschlossen.

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung