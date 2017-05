Pkw kollidiert mit Lkw: Seniorin schwer verletzt

Am Mittwochvormittag ist es in Niederösterreich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen bei dem ein Pkw mit einem Lkw kollidierte. Eine 92- Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.