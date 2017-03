Pkw in Tirol 15 Meter abgestürzt - Lenker verletzt

Der 74- Jährige war gegen 23 Uhr vom Gasthof Hagstein talwärts unterwegs, als er plötzlich über den Fahrbahnrand hinaus geriet. Der Lenker wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Redaktion krone.at