Pizzen von Kanzler Kern riechen nach Fake

Bei der ersten Familie, die der Pizza- Kanzler "spontan" besucht, handelt es sich laut "Krone"- Informationen nämlich - wie der Name an der Wohnungstür verrät - um die Familie von Ralf Tatto, der in der SPÖ- Sektion Eurogate tätig ist, für die Bezirksvertretung in Wien- Landstrasse kandidiert hat und laut eigenen Angaben als Referent für Öffentlichkeitsarbeit im von der SPÖ geführten Sozialministerium arbeitet.

"Migration, Ausländer: Ist das ein Thema hier?"

Die Drehbuchautoren des Kanzler- Videos wollen unter anderem mit Fragen zu seit Jahren aktuellen Themen, das Interesse der SPÖ an den Sorgen der Menschen zeigen. In einer Szene des dreieinhalbminütigen Clips sagt Pizza- Kanzler Kern etwa: "Grüß Gott, neuer Pizzabote. Ich wollte Sie überraschen. Migration und Ausländer: Ist das ein Thema in der Gegend hier?" Mit der Werbebotschaft knapp vor dem 1. Mai, wolle man zeigen, dass die SPÖ um die Mittelschicht kämpft, heißt es aus der Parteizentrale.

Der Werbeclip mit Kern als Pizza- Bote trägt die Handschrift des israelischen Kanzler- Beraters Tal Silberstein. Denn von der Idee her ähnliche Kurzfilme gab es schon mit Israels Präsidenten- Legende Schimon Peres und Premierminister Benjamin Netanjahu.

Politischer Pizza- Bote nach Vorbild aus Israel

Allerdings war das Peres- Video nicht zu Wahlkampfzwecken gedacht, sondern wurde 2014 zu seinem politischen Abschied gedreht. Selbstironisch fragt sich der damals 91- jährige Peres, was er nach der Politik machen wolle. Und tritt als Tankwart, Supermarktverkäufer und eben auch als Pizzabote auf.